दिल्ली: अब निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर भी कर सकेंगे बस में मुफ्त सफर, केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बुधवार को निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं के बाद अब निर्माण श्रमिक भी दिल्ली की बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगे।

