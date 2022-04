'जुलूस में कुछ लोगों ने सरिया, डंडों और तलवारों से हमला किया', जहांगीरपुरी हिंसा में घायल ASI ने सुनाई आपबीती

एएसआई अरुण कुमार ने बताया कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद मैं घटनास्थल से गाड़ियां हटा रहा था, इसी दौरान एक ईंट आकर मेरे कंधे पर लगी। एक पत्थर मेरे पीठ और पैर में भी लगा।

नई दिल्ली | एएनआई Praveen Sharma Sun, 17 Apr 2022 03:33 PM

