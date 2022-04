SpiceJet के मालिक अजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट के मालिक अजय सिंह को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। उनपर एयरलाइन के शेयर हस्तांतरण में अनियमितता बरतने का आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रमुख संवाददाता,नई दिल्ली Shivendra Singh Thu, 07 Apr 2022 05:47 PM

