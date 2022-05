देश में लागू होगी समान शिक्षा प्रणाली? दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर केन्द्र और 'आप' सरकार से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सीबीएसई, आईएससीई और राज्य बोर्ड के अलग-अलग पाठ्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 21 ए के विपरीत हैं और शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत समान शिक्षा का अधिकार भी आता है।

