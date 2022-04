कोई जज सुनवाई से खुद को अलग करता है तो इसका सम्मान होना चाहिए : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा है कि ‘जब कोई न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करता है तो किसी भी वादी-प्रतिवादी या तीसरे पक्ष को इसके कारणों के बारे में जानने या सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है।

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता Dinesh Rathour Thu, 14 Apr 2022 04:16 PM

