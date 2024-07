Hindi News NCR NOIDA अथॉरिटी पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CBDT का आदेश खारिज; क्या है पूरा मामला

NOIDA अथॉरिटी पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CBDT का आदेश खारिज; क्या है पूरा मामला

सीबीडीटी ने अपने आदेश में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA) को विभिन्न संस्थाओं को दिए गए कर्ज से हुई आय के कारण टैक्स देनदारी से छूट देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

hc asks delhi police to begin inquiry of missing children immediately not wait for 24 hours

Mohammad Azam Mon, 15 Jul 2024 07:52 PM भाषा,नोएडा