नौकरी से हटाए गए एयर इंडिया के पायलटों को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए दोबारा बहाली के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया (Air India) के पिछले साल नौकरी से निकाले गए सभी पायलटों को बड़ी राहत देते हुए कंपनी के पिछले साल के निर्णय को मंगलवार को पलट दिया और उनकी पुनर्बहाली के आदेश दिए।

जस्टिस ज्योति सिंह ने एयर इंडिया को यह निर्देश दिए साथ ही अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इन पायलटों को पुराने भत्ते भी देने होंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पायलटों के कॉन्ट्रैक्ट को भविष्य में बढ़ाने का निर्णय एयर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी।

हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश बुधवार को ही उपलब्ध हो सकेंगे। हाईकोर्ट ने यह आदेश पायलटों की ओर से दाखिल 40 से अधिक याचिकाओं पर दिया, जिनकी नौकरी एयर इंडिया ने पिछले वर्ष 13 अगस्त को समाप्त कर दी थी।

Delhi High Court quashes Air India's decision passed on 13 August 2020, terminating services of several pilots. Court orders reinstatement of the pilots. pic.twitter.com/2qLKBGsezP