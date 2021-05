मॉडल से रेप : दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंबई के आरोपी पत्रकार वरुण हिरेमठ को दी अग्रिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंबई के एक टीवी पत्रकार को मॉडल से रेप के एक मामले में गुरुवार को अग्रिम जमानत दे दी। 22 वर्षीय मॉडल ने पत्रकार के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने पत्रकार वरुण हिरेमठ को राहत दी और अग्रिम जमानत के लिए उसकी याचिका का निस्तारण कर दिया। पत्रकार हिरेमठ ने 12 मार्च को यहां एक निचली अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हिरेमठ (28) ने 20 फरवरी को दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक फाइव स्टार होटल में उससे रेप किया था। आरोपी के वकील ने निचली अदालत में दावा किया कि शिकायतकर्ता और पत्रकार के बीच पहले भी शारीरिक संबंध थे।

