दिल्ली : 'आप' के मंत्री इमरान हुसैन को HC से राहत, ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के मंत्री और विधायक इमरान हुसैन को बड़ी राहत देते हुए उन पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप लगाने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने माना हुसैन ने सिलेंडर किराये पर लिए और ऑक्सीजन खरीदकर जरूरतमंद लोगों में बांटे थे।

हाईकोर्ट ने हुसैन से कहा कि आप यदि कुछ अच्छा कर रहे हैं तो करते रहिए, कोर्ट आपको नहीं रोक रही। कोर्ट ने कहा कि हम लोगों को कोर्ट आने से नहीं रोक सकते। हुसैन ने कहा कि जमाखोरी को लेकर उनका नाम अखबार के पहले पन्नों पर आया, उन्हें बदनाम करने के लिए याचिका दाखिल की। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हुसैन के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध में याचिका दाखिल की गई है।

इमरान हुसैन ने हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी को वो सभी बिल दिखाए, जिसमें उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर किराये पर लिए थे और फिर उन्हें भरवा कर आम लोगों में बांटा था।

Court records submission by amicus curiae that he has done scrutiny of documents & it appears that Hussain had taken 10 cylinders on rent, & got them refilled on which invoices were raised