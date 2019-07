सेंट स्टीफंस कॉलेज में ईसाइयों के लिए कटऑफ संबंधी याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सेंट स्टीफंस कॉलेज के स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए आवेदकों के ईसाई अनुसूचित जनजाति (सीएसटी), ईसाई अन्य (सीओटीएच) व ईसाई शारीरिक विकलांग (सीपीएच) श्रेणी के लिए कटऑफ मार्क में कथित तौर पर व्यापक विसंगतियां पाई जाने की बात कही गई थी।

चीफ जस्टिस डी.एन.पटेल और जस्टिस सी. हरिशंकर की बैंच ने नंदिता नारायण द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। नंदिता नारायण, कॉलेज में प्राध्यापक हैं।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, नारायण ने अपनी याचिका में दलील दी है कि ईसाई आरक्षण श्रेणी में उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक वर्ष 2019-20 में विभिन्न कोर्स में दाखिले के लिए कटऑफ मार्क कृत्रिम रूप से ज्यादा व अवैध हैं।

Delhi High Court dismisses a plea alleging large-scale discrepancies in cut-off marks for Christian Scheduled Tribes, Christians others & Christian specially-abled applicants for admission to undergraduate courses in Delhi's St Stephen's College.