दिल्ली को 'आप' के पूर्ण राज्य के वादे के खिलाफ दायर याचिका खारिज

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के आम आदमी पार्टी (आप) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वादे के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया।

जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बैंच ने याचिकाकर्ता अनिल दत्त शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। अपनी याचिका में अनिल शर्मा ने कोर्ट से कहा कि 'आप' ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि 'आप' दिल्ली के लोगों को गुमराह कर उनके वोट मांग रही है, जो गलत व झूठी जानकारी पर आधारित है।

Delhi HC dismisses a PIL seeking direction to restrain Aam Aadmi Party & Delhi CM from making full statehood promises to Delhi as an electoral promise & advertising about it. Petition filed by one Anil Dutt Sharma stated that it is a false agenda of the party. pic.twitter.com/POY6IZocUl