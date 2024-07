Hindi News NCR आदेश के बावजूद नहीं लिया ऐक्शन, MCD और DUSIB को कोर्ट ने किस बात पर लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने डेयरी फार्म कॉलोनियों के रखरखाव को लेकर दिल्ली नगर निगम और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को फटकार लगाई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक डेयरी फार्म रीलोकेट किए जाने की जगह बताने को कहा।

Sneha Baluni Tue, 16 Jul 2024 02:21 PM हिन्दुस्तान टाइम्स,नई दिल्ली