विदेश जाने वालों के लिए बड़ी राहत, दिल्ली सरकार ने बनाया विशेष टीकाकरण केन्द्र

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने छात्रों, खिलाड़ियों और कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए उनक लिए सोमवार को राजधानी में एक विशेष टीकाकरण केन्द्र शुरू किया है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को घोषणा की थी कि छात्रों, खिलाड़ियों और कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने जैसे विशिष्ट कारणों के लिए विदेश जा रहे लोग 28 दिन के अंतराल पर कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकते हैं।

यह टीकाकरण केन्द्र मंदिर मार्ग पर नवयुग विद्यालय में बनाया गया है। केन्द्र पर टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों को अपने पासपोर्ट और यात्रा से संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे। अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा उन लोगों के लिए है, जिन्हें 31 अगस्त से पहले अंतरराष्ट्रीय यात्रा करनी है।

