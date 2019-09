दिल्ली में सस्ती दर पर प्याज की बिक्री शुरू, खरीदने से पहले जानें ये शर्त

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को 23.90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेचने के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि शनिवार से शहर में मोबाइल वैन व राशन की दुकानों के जरिए प्याज की बिक्री 23.90 रुपये प्रति कि. ग्रा. की दर से की जाएगी।

केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें 60 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 70 मोबाइल वैन और राशन की 400 दुकानों के माध्यम से सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 23.90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज उपलब्ध कराएगी।

ये है एक शर्त

इसके माध्यम से एक व्यक्ति एक बार में पांच किलो तक प्याज खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि यह दर अगले पांच दिनों के लिए है। केजरीवाल ने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 लाख किलो प्याज की व्यवस्था की है।

