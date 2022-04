हिंदी न्यूज़ NCR Delhi Govt Schools Admission 2022-23 : दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज से दाखिले की दौड़ शुरू होगी, इन बातों का रखें ध्यान

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विभिन्न कक्षाओं में दाखिले को लेकर आज से दौड़ शुरू हो रही है। छठी से लेकर नौवीं कक्षा में दाखिले को लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Mon, 11 Apr 2022 09:35 AM

