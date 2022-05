दिल्ली में सरकारी स्कूल के छात्र सीख पाएंगे फ्रेंच भाषा, केजरीवाल सरकार और फ्रांस के बीच हुआ समझौता

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को वैश्विक एक्सपोजर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें फ्रेंच भाषा प्रोग्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Tue, 03 May 2022 09:53 AM

Praveen Sharma नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Tue, 03 May 2022 09:53 AM

