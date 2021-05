केजरीवाल सरकार ने वेतन भुगतान के लिए नगर निगमों को दिए 1,051 करोड़ रुपये

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच राजधानी के तीनों नगर निगमों को स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए 1,051 करोड़ रुपये जारी करने की शनिवार को घोषणा की।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि लॉकडाउन के चलते पैदा हुईं विकट परिस्थितियों के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह निर्णय लिया है ताकि कोविड-19 महामारी के से लड़ने में मदद कर रहे लोगों के वेतन का भुगतान किया जा सके।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगमों में कुप्रबंधन तथा भ्रष्टाचार के चलते नगर निकायों के डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम तीनों पर भाजपा का शासन है।

Delhi Govt has issued an amount of Rs 1051 crores for MCDs. We hope that this will be used to pay the salary of the MCD staffers who have not been getting the salary. We also hope that the regime of the MCD will ensure that this will not be diverted anywhere else: Delhi Deputy CM pic.twitter.com/1AylGdc2QI