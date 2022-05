दिल्ली: एमसीडी कार्यालय के कबाड़ गोदाम में आग लगी, कोई हताहत नहीं

दिल्ली में एमसीडी कार्यालय के कबाड़ गोदाम में मंगलवार शाम भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

