दिल्ली : पंजाबी बाग के ईएसआई अस्पताल में लगी आग, दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद

राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग में स्थित ईएसआई अस्पताल की तीसरी मंजिल पर गुरुवार को आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं दमकल की सात गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।

जानकारी के अनुसार, पंजाबी बाग के ईएसआई अस्पताल से सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आग बुझाने का काम जारी है। घटना में अभी किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।

