दिल्ली फैक्ट्री धमाके में मालिक का एक पार्टनर गिरफ्तार, 7 लोगों की हुई थी मौत

दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के सुदर्शन पार्क की एक फैक्ट्री में गुरुवार को हुए धमाके के असर से फैक्ट्री की इमारत गिरने के मामले में फैक्ट्री मालिक के एक पार्टनर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है।

गुरुवार को को छत के पंखे बनाने वाली फैक्ट्री की भट्टी में जोरदार धमाका होने के बाद इमारत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी।

पुलिस ने कहा कि फैक्ट्री में एक साझीदार सुमित गुप्ता को शुक्रवार शाम गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य मालिक अंकित गुप्ता को घटना के दौरान चोटें लगी थीं जिसका अभी इलाज चल रहा है।

गौरतलब है कि यह फैक्ट्री दो मंजिला इमारत में 'अवैध रूप' से चल रही थी और पिछले महीने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने उसे बंद करने को लेकर नोटिस भी भेजा था। एसडीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा था कि दुखद है कि हमने 21 दिसंबर को इस फैक्ट्री को बंद करने का नोटिस भेजा था और यहां सीलिंग अगले सप्ताह शुरू होने वाली थी।

इमारत गिरने की घटना में मृतक एवं घायल व्यक्तियों की सूची

मृत व्यक्तियों का नाम

(1) रामफल (45 वर्ष) S/o राम प्रसाद, निवासी ग्राम सुल्तानपुर, जिला अमेठी यूपी

(2) अजय (22 साल) S/o सभाजीत, निवासी एफ 320 सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली

(3) मुंगेर (55 साल) S/o रामहरट, निवासी ग्राम सुल्तानपुर जिला, अमेठी, उ.प्र.

(4) हंसू (06 साल) S/o राजेश, निवासी डब्ल्यूजेड-243 बसईदारापुर

(5) अजय (25 साल) S/o नाहापुर, निवासी डब्ल्यूजेड -480सी बसईदारापुर

(6) राजेश (40 साल) S/o बलराम, निवासी डब्ल्यूजेड -243 बसईदारापुर

(7) अज्ञात पुरुष, (55 साल)

घायलों व्यक्तियों के नाम

(1) फैक्ट्री का मालिक अंकित गुप्ता S/o महेंद्र, निवासी 66/35 नया पांड जीसीएवी रोहतक, हरियाणा

(2) गंगेश S/o रामभज, निवासी ग्राम सिधवा, थाना रामपुर, जिला देवरिया, यूपी

(3) मुन्ना S/o शाकिर, निवासी WZ-52 बसईदारापुर

(4) मंजू W/o राकेश, निवासी WZ-2 बसईदारापुर

(5) सुरेंदर S/o धुनिक धांसी, निवासी जयपाल गोदाम बसईदारापुर

(6) अशोक S/o उदयभान, निवासी ग्राम चोकू खुर्द, जिला आजमगढ़, यूपी

(7) राकेश S/o राम सुंदर, निवासी ग्राम सुल्तानपुर जिला, अमेठी, यूपी

(8) बच्चा पटेल S/o मूलचंद पटेल, निवासी जिला, इलाहाबाद, यूपी