दिल्ली के बपरौला में 55 एकड़ जमीन पर बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, दो साल में होगी तैयार

सरकार की योजना है कि देशी-विदेशी विशेषज्ञों और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर राजधानी में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बने। इसके लिए डीडीसी और ईपीआईपी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फाउंडेशन के साथ करार हो चुका है।

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Sat, 16 Apr 2022 09:24 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.