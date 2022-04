दिल्ली में बढ़ा काला का आतंक, एक करोड़ रुपये की रंगदारी न देने पर वृद्ध कारोबारी को गोली मारी

दिल्ली के मोहन गार्डन में काला जठेड़ी गैंग के बदमाशों ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी न देने पर बुजुर्ग कारोबारी को उनके ऑफिस में घुसकर गोली मार दी। पीड़ित को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

नई दिल्ली | राजन शर्मा Praveen Sharma Fri, 01 Apr 2022 10:03 AM

