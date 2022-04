दिल्ली : छठी हत्या करने जा रहा बदमाश दबोचा, पिता की हत्या का बदला लेने को करता था मर्डर

पिता की हत्या का बदला लेने के मकसद से गाजियाबाद के सपा नेता दिनेश भाटी के भाई समेत अब तक पांच लोगों की जान ले चुके कुख्यात बदमाश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Tue, 05 Apr 2022 02:11 PM

