दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बिल्डर की चाकू से गोदकर हत्या, केजरीवाल के घर से 1 KM दूरी पर हुई वारदात

राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस की एक आलीशान कोठी में रविवार को लूटपाट के बाद एक बिल्डर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस संबंध में हत्या और लूट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

