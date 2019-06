कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ मानहानि शिकायत पर लिया संज्ञान

दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर गुरुवार को संज्ञान लिया।

दिल्ली भाजपा के नेता गुप्ता ने दोनों नेताओं के खिलाफ यह शिकायत उनकी छवि को कथित तौर पर "खराब" करने के लिए की है। उन पर 'आप' प्रमुख की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस मामले को 24 जून के लिए सूचीबद्ध किया। उस दिन गुप्ता का बयान दर्ज किया जाएगा। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने अपनी शिकायत में दावा किया है कि आम आदमी पार्टी (आप) के दो नेताओं के बयान पर ट्वीट और समाचार रिपोर्टों के व्यापक प्रसार से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। 'आप' नेताओं ने कोई पश्चाताप भी नहीं जताया है।

Delhi's Rouse Avenue Court admits defamation suit filed by Delhi BJP leader Vijender Gupta against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Deputy Chief Minister Manish Sisodia for attempting to 'frame' him in an alleged assassination plot against Kejriwal.