दिल्ली विस अध्यक्ष को जबरन घर में घुसने के जुर्म में 6 महीने जेल की सजा, जमानत मिली

दिल्ली विधानसभा अधयक्ष रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goel) को चार साल पुराने एक मामले में जबरन घर में घुसने के जुर्म में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि, ऊपरी अदालत में अपील के लिए उन्हें हाथों हाथ जमानत भी मिल गई।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को 2015 के बहुचर्चित मामले के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। गोयल पर आरोप था कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले 6 फरवरी 2015 को विवेक विहार में एक स्थानीय बिल्डर मनीष घई के घर पर कथित तौर पर छापा मारा था।

रामनिवास गोयल का बयान

सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अधयक्ष रामनिवास गोयल ने अपना बयान देते हुए कहा कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। मुझे जमानत मिल गई है। 10 हजार रुपये का बेल बांड भर दिया है। सोमवार को सेशन कोर्ट में अपील करूंगा। मैं कानून की मर्यादा में रहकर काम करता हूं। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मैं बतौर विधायक और विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर काम करता रहूंगा।

