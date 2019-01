1984 के सिख विरोधी दंगे : सज्जन कुमार की पेशी के लिए कोर्ट ने जारी किया वारंट

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) के एक मामले में कांग्रेस (Congress) के पूर्व नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को 28 जनवरी को अदालत में पेश करने के लिए मंगलवार को वारंट जारी किया।

जिला न्यायाधीश पूनम ए. बांबा ने सज्जन कुमार की पेशी को लेकर यह वारंट तब जारी किया जब जेल के अधिकारी उन्हें मंगलवार को पेश नहीं कर पाए। सज्जन कुमार दंगों के एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से ही मंडोली जेल में बंद हैं।

1984 anti-Sikh riots: Production warrant issued against Sajjan Kumar in connection with Sultanpuri case. Next date of hearing is 28 January. (file pic) pic.twitter.com/wICJMbwcU7