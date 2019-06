मानहानि केस : 'आप' नेताओं आतिशी व अन्य को मिली जमानत, केजरीवाल को 16 पेश होने का आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने शहर की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाने संबंधी टिप्पणी को लेकर भाजपा की ओर से दायर मानहानि मामले में आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं को शुक्रवार को जमानत दे दी।

'आप' से राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और विधायक मनोज कुमार को भी 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गईे। इससे पहले ये तीनों अदालत के समक्ष पेश हुए। हालांकि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अदालत के सामने नहीं पेश हुए। अदालत ने उन्हें 16 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।

The Court has granted bail to Aam Aadmi Party (AAP) leaders Sushil Gupta, Manoj Kumar, and Atishi Marlena on a personal bond of Rs 10,000 each in connection with the case. https://t.co/TuLQuRoeBx