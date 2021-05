दिल्ली में 5 अप्रैल के बाद पहली बार मिले 5,000 से कम केस, नए मामलों से दोगुने लोग हुए रिकवर

राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन और वैक्सीनेशनल कोरोना से जंग में रंग लाता दिख रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,524 नए केस मिले हैं। 5 अप्रैल के बाद से यह पहला मौका है, जब दिल्ली में 5,000 से कम नए कोरोना केस मिले हैं। यही नहीं एक तरफ नए केस मिलने की रफ्तार घटी है तो दूसरी तरफ रिकवरी भी तेज हुई है। दिल्ली में बीते एक दिन में 10,918 लोग रिकवर हुए हैं। इस तरह से देखें तो नए केसों के मुकाबले रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा है। इसके साथ ही दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8 फीसदी तक आ गया है।

हालांकि मौतों का आंकड़ा महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की तरह अब भी दिल्ली में चिंता की वजह बना हुआ है। बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली में 340 लोगों की जान गई है। फिलहाल राजधानी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 56,049 है। दिल्ली में अब तक कोरोना के करीब 14 लाख केस मिले हैं। इनमें से कुल 13,20,496 लोग रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा 21,846 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि बीते कई दिनों से दिल्ली में कोरोना के नए केसों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसके बाद भी दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि 24 मई तक के लिए बढ़ा दी है।

Delhi reports 4524 new #COVID19 cases, 10,918 recoveries and 340 deaths in the last 24 hours.



Total cases 13,98,391

Total recoveries 13,20,496

Death toll 21,846



Active cases 56,049