दिल्ली कोरोना अपडेट : बीते 24 घंटों में 10 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 2500 के करीब

राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 158 नए मामले सामने आए तथा 10 और संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। इसी दौरान 343 लोगों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में संक्रमण दर गिरकर 0.20 फीसदी हो गई। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली में संक्रमण से अब तक कुल 24,886 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की कुल संख्या 14,31,868 हो गई है।

राजधानी में नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में बुधवार को सक्रिय मामले 195 और घट कर 2,554 पहुंच गए। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी बुलेटिन के अनुसार इस अवधि में 158 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 14,31,868 तक पहुंच गई है जबकि 343 और मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त लोगों की संख्या बढ़कर 14,04,428 हो गई।

