दिल्ली कोरोना अपडेट : 305 नए मामले आए सामने, 44 मरीजों की हुई मौत

राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में दो दिन से हो रही वृद्धि के बाद आज गिरावट देखने को मिली है। राजधानी में बीतें 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 305 नए मामले सामने आए और 44 रोगियों की मौत हो गई जबकि संक्रमण दर 0.41 प्रतिशत रही। इससे पहले बुधवार को 337 और मंगलवार को 316 नए कोरोना केस सामने आए थे।

गुरुवार को जारी हुए स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में संक्रमण दर कल के मुकाबले गिरकर 0.41 फीसदी जबकि मृत्यु दर 1.73 फीसदी रही। दिल्ली में कोरोना के 305 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,30,433 हो गई जबकि मृतकों के आंकड़े 24,748 तक पहुंच गये। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण दर 36 फीसदी थी।

COVID19 | Delhi reports 305 cases, 44 deaths and 560 recoveries in the last 24 hours; positivity rate at 0.41% pic.twitter.com/sIykY1a0JU