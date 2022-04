दिल्ली में फिर डरा रही कोविड-19 की रफ्तार, पिछले एक सप्ताह में होम आइसोलेशन मामलों में 48 प्रतिशत वृद्धि

राजधानी दिल्ली में कोविड संक्रमण दर क्योंकि एक अप्रैल के 0.57 प्रतिशत से बढ़कर 14 अप्रैल को 2.39 प्रतिशत हो गई है, इसलिए पिछले एक सप्ताह में होम आइसोलेशन वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है।

नई दिल्ली | पीटीआई Praveen Sharma Fri, 15 Apr 2022 04:31 PM

