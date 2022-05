दिल्ली : अप्रैल माह में 3 गुना बढ़ गए कोरोना के मरीज, मार्च में 5000 तो अप्रैल में 16 हजार से अधिक मरीज आए सामने

फरवरी में 29624 और मार्च में 5078 मरीज सामने आए थे। दिल्ली में 31 मार्च तक कुल 1864970 मामले दर्ज किए गए, जो 29 अप्रैल तक बढ़कर 1881555 हो गए यानि कोरोना के 16585 मरीज मिले।

