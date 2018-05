दिल्ली कांग्रेस नेता एलजी से मिले, CCTV घोटाले की सीबीआई जांच की मांग

दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात कर राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी लगाने की प्रस्तावित परियोजना में कथित घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की।

उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिला सुरक्षा के नाम पर इस सीसीटीवी परियोजना में भ्रष्टाचार किया है।

माकन ने कहा कि आज हमने राज्यपाल से आग्रह किया है कि 571 करोड़ रुपये के सीसीटीवी घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए। हमने उनके समक्ष सारे कागजात रखे।

Delhi Congress President Sh. @ajaymaken along with Former Delhi Govt Minister's, Sh. @Drakwalia, Sh.@ArvinderLovely, Sh. @haroonyusuf22 & Sh. Rajkumar Chauhan, addresses the media after a meeting with LG of Delhi regarding on AAP CCTV Scam at Raj Niwas Delhi. pic.twitter.com/J1Mbsk5UOc