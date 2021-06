केजरीवाल ने एलजी को दोबारा भेजी घर-घर राशन योजना की फाइल, पूछा- योजना को क्यों रोका जा रहा

दिल्ली में घर-घर राशन योजना को अभी कर हरी झंडी नहीं मिली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर इस योजना की फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल मंजूरी के लिए भेजी है। इसके साथ ही केजरीवाल ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सभी आपत्तियों को दूर कर दिया गया है और हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई है, फिर योजना को क्यों रोका जा रहा है।

उन्होंने कहा कि करोना काल में इस योजना को रोकना गलत है। उन्होंने लिखा कि पिछले तीन साल में चार बार उपराज्यपाल को घर-घर राशन योजना की कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। आपने फरवरी महीने में इस योजना को लागू करने के नोटिफिकेशन का भी विरोध नहीं किया। आपको ये जानकारी थी कि स्कीम को मंजूरी मिल गई है और अब यह लागू करने के कगार पर थी।

Delhi CM Kejriwal sends file of doorstep delivery of ration scheme (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana) to Lt Gov once again



The CM tells him that all objections by the Centre have been rectified and High Court has not put a stay on it, then why is the scheme being stopped. pic.twitter.com/Vv6x8Nq8G6