सीलमपुर बिल्डिंग हादसा : केजरीवाल ने घटना के जांच की आदेश दिए, मुआवजे की भी घोषणा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में इमारत ढहने की घटना की तत्काल जांच के आदेश देने के साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। इस घटना में एक व्यक्ति और उसकी बेटी की मौत हो गई तथा तीन लोग घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, सीलमपुर में एक निर्माणाधीन इमारत सोमवार रात को ढह गई थी। बचाव अभियान के दौरान पांच लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया जहां के-ब्लॉक सीलमपुर निवासी मोनी सरफराज (21) और उसके 65 वर्षीय पिता मोहम्मद यासीन को मृत घोषित कर दिया गया था।

Inspected the site of the building collapse in Seelampur. Have ordered an immediate inquiry into the matter.



A life lost can never be replaced, but Delhi govt will provide ₹5 lakh each as support to the family of those who lost their lives, and ₹50,000 to the injured. pic.twitter.com/Ysgq0cy7Nt