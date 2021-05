अरविंद केजरीवाल ने किया तिरंगे का अपमान, संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल का दावा

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टेलीविजन पर प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने और भारतीय ध्वज संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

गुरुवार को हिंदी में केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में पटेल ने कहा कि केजरीवाल के हालिया वायरल सम्मेलनों के दौरान प्रदर्शित झंडों में हरी धारियों को विकृत और बड़ा किया गया था और सफेद को कम किया गया था।

पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और देखा कि उनके पीछे हरी झंडों की धारी बढ़ी हुई है। यह राष्ट्रीय ध्वज के चित्रण पर नियमों के अनुसार नहीं है। झंडे की मर्यादा बनाए रखने के लिए मैंने उन्हें पत्र लिखा है।

For last few days,I was watching CM Arvind Kejriwal's press conferences & noticed that green stripe of flags behind him are enlarged. It's not in accordance with rules on depiction of national flag. I've written a letter to him, to maintain decorum of flag:Union Min Prahlad Patel pic.twitter.com/hwtN2EFWHH