दिल्ली में हुई पहले ड्राइव-थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत, सीएम केजरीवाल बोले- जल्द और खुलेंगे ऐसे सेंटर

दिल्ली के द्वारका इलाके में बुधवार से पहले ड्राइव-थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि ड्राइव-थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस तरह के सेंटर शुरू होने से लोगों को काफी मदद मिलेगी और आने वाले दिनों में इसी तरह और भी सेंटर खुलने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल वैक्सीन की कमी हो गई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा हमें जल्द ही वैक्सीन मिलेगी।

केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन द्वारका में अंडर प्रिविलेज के लिए फ्री है। विदेशी कंपनियों मॉडर्ना और फाइजर दोनों ने ही बोला है कि उनकी वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन इस वैक्सीन को हमारे देश में इस्तेमाल करने की इजाजत अभी नहीं मिली है। इसमें अब केंद्र सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए।

Delhi CM Arvind Kejriwal inaugurated a drive-in #COVID19 vaccination centre at Vegas Mall in Sector 12 of Dwarka today. pic.twitter.com/xx6dZF8YY3