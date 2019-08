अरविंद केजरीवाल ने AIIMS में लगी आग पर जताया दुख, कहा-जल्द सामान्य होंगे हालात

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में आग लगी आग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है। केजरीवाल ने टवीट करते हुए लिखा कि एम्स में आग की घटना के बारे में पता चला।

दिल्ली फायर सर्विस की ओर से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। जल्द ही हालात और एम्स की बाकी सुविधाएं सामान्य होंगी। केजरीवाल ने लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे हालात में शांति बनाए रखें और दमकल कर्मी आसानी से और बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें।

The fire in AIIMS building will be brought under control at the earliest.

Fire Service trying it's best to extinguish the fire.



I appeal to everyone to maintain calm and allow the Fire Services personnel to do their work.