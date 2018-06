केजरीवाल बोले- किसी भी तरह मुझे फंसाने का प्रयास कर रही सीबीआई-एसीबी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आरोप लगाया कि सीबीआई और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की किसी भी फाइल को जांच करने के लिए मांग ले रहे हैं ताकि ''किसी भी तरह से किसी भी मामले में उन्हें फंसा सकें। डीजेबी का प्रभार केजरीवाल के पास है।

केजरीवाल ने एक के बाद कई ट्वीट करते हुए घोषणा की कि वह सीबीआई और एसीबी द्वारा मांगी गई फाइलों की सूची को सबके सामने रखेंगे और उनसे कहा कि या तो वे कारण बताएं या ''राजनीतिक प्रतिशोध के लिए दिल्लीवालों से माफी मांगें।''

CBI n ACB started randomly picking files from DJB. No specific enquiry. Becoz now I am Min-in-charge, their effort is somehow frame me in something



PM, LG n BJP - If u hv specific info, pl investigate. But don’t victimize Delhi’s people by paralyzing all depts of Del govt.