सिग्नेचर ब्रिज : मनोज तिवारी ने अपनी FIR में अरविंद केजरीवाल को बनाया आरोपी

सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई झड़प के बाद दर्ज कराई गई एफआईआर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जिसमें उन्होंने केजरीवाल को आरोपी माना है। मनोज तिवारी की एफआईआर में केजरीवाल के अलावा आप विधायक अमानतुल्ला खान का भी नाम है।

दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी की शिकायत पर आईपीसी की 6 धाराओं 323 (मारपीट करना),506 (जान से मारने की धमकी देना), 308 (चोट पहुंचाना), 120B (आपराधिक षड़यंत्र रचना), 341 (रास्ता रोकना), 34 (कॉमन इंन्टेशन) जैसी संगीन धाराओं में एफआईआर की है।

अमानतुल्ला बोले, मैं नहीं रोकता तो CM पर हमला कर सकते थे मनोज तिवारी

बता दें कि 4 नवंबर को सिग्नेचर ब्रिज के उद्धाटन समारोह के दौरान मनोज तिवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे थे। वहां मौजूद दिल्ली पुलिस और आप कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने कोशिश की जिस वजह से दोनों के बीच धक्का मुक्का हुई थी। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। जिस पर आप विधायक अमानतुल्ला ने सफाई दी थी कि मनोज तिवारी को कार्यक्रम में शामिल होने का न्यौता नहीं दिया गया था उसके बावजूद वो वहां काले झंडे लेकर पहुंचे थे।

सिग्‍नेचर ब्रिज मामला : मनोज तिवारी ने CM केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज कराई

AAP विधायक ने मुझे गोली मारने की धमकी दी : मनोज तिवारी

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been named as an accused in an FIR lodged by BJP MP Manoj Tiwari in connection with scuffle during the inauguration of Signature Bridge on 4th November.