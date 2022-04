दिल्ली में पेट्रोल-डीजल के दामों पर BJP का हल्लाबोल, वैट नहीं घटाने पर 'आप' सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे भाजपाई

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार शराब पर छूट दे सकती है, लेकिन जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों को कम नहीं कर सकती है।

