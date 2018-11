दिल्ली विधानसभा में फिर हुआ हंगामा, मार्शलों ने कपिल मिश्रा को बाहर निकाला

दिल्ली सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए मिर्च अटैक पर और कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र अनुमान के अनुसार ही काफी हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी (आप) से निष्कासित विधायक कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके बाद बेकाबू हुए आप विधायकों ने कपिल पर जमकर हमला बोला।

दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज, मिर्ची हमले पर हंगामे के आसार

इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने सीएम केजरीवाल पर हाल ही में मिर्ची हमले का जिक्र करते हुए कहा कि देश में और भी मुख्यमंत्री हैं और भी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन भारत के इतिहास में कितने लोगों पर इतने पास जाकर अटैक हुआ है, लेकिन केजरीवाल के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि 3 साल में चार बार अटैक किया जाता है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस इतनी असंवेदनशील है कि उन्होंने दिल्ली सचिवालय की घटना को छोटी घटना करार देते हुए उसे छिपाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब उन्हें वीडियो दिखाया तब जाकर पुलिस ने उस आरोपी व्यक्ति पर कार्रवाई की।

वहीं, आप विधायक नितिन त्यागी ने कहा कि देश में बाकी पार्टी के नेता और विधायकों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पर हमारे विधायकों को पुलिस सीधा उठा कर ले जाती है। उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे आप विधायक कोई गुंडे या आतंकवादी हों।

इस दौरान कार्यवाही सामान्य रूप से चलती रही, लेकिन मुद्दे से अलग चर्चा को ले जाने की कोशिश करने पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने पर विधानसभा अध्यश्र ने कपिल मिश्रा मार्शलों की मदद से सदन से बाहर करवा दिया।

It's a new World Record -



This is 19th time I am marshalled out from Delhi Assembly within 5 minutes of starting of session



My fault - I demanded discussion on Contract employees, Pollution and Bangladeshis pic.twitter.com/WJuTjRbJnQ