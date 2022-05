दिल्ली : बाइक का चालान कटने से भड़का युवक, बीच सड़क पर पुलिसकर्मी को पीटा, वर्दी भी फाड़ी

दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बाइक का चालान कटने से नाराज युवक ने पुलिसकर्मी की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसकी जेब से चालान निकालकर फाड़ दिया। इसके बाद उसने पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी।

Mon, 02 May 2022 09:32 AM

Praveen Sharma नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Mon, 02 May 2022 09:32 AM

इस खबर को सुनें