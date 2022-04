हिंदी न्यूज़ NCR IGI Airport Terminal-4: दिल्ली एयरपोर्ट पर बनेगा नया टर्मिनल, एयर ट्रैफिक नियंत्रण में होगी आसानी

दिल्ली एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल-4 बनाने की तैयारी है। यह दिसंबर 2025 तक पूरा करने की योजना है। नए टर्मिनल से केवल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन होगा जो फिलहाल अभी टर्मिनल-3 से होता है।

वरिष्ठ संवाददाता,नई दिल्ली Shivendra Singh Mon, 11 Apr 2022 05:37 PM

