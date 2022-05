दिल्ली एयरोपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे व्‍यस्‍त हवाईअड्डा है। अंतरराष्ट्रीय पयर्टन आंकड़ें उपलब्‍ध करने वाली संस्‍था ऑफिशियल एयरलाइन गाइड (ओएजी) द्वारा जारी आंकड़ों से यह पता चला है।

