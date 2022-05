Eid 2022: दिल्ली में दो साल बाद लोगों ने ईद पर मस्जिदों में अदा की नमाज

कोरोना वायरस महामारी संबंधी पाबंदियों में छूट के साथ ही, दो साल बाद ऐतिहासिक जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद सहित दिल्ली की कई मस्जिदों में मंगलवार को ईद की नमाज अदा की गई।

