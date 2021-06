कोरोना की थर्ड वेव से निपटने की तैयारी शुरू, दिल्ली में आज 213 नए मरीज, 497 लोग हुए रिकवर

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों के लगातार कमी आ रही है और दिल्ली में शनिवार को संक्रमण के केवल 213 नए मामले सामने आए तथा 28 और मरीजों की इस महामारी से मौत हो गई। अब पॉजिटिविटी रेट भी 0.30 फीसदी पर आ गया है। दिल्ली में अब 3600 से कम एक्टिव केस हैं। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आगाह किया कि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका प्रबल है और उनकी सरकार इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर पर ब्रिटेन से संकेत मिल रहे हैं। 45 प्रतिशत तक टीकाकरण के बावजूद वहां मामले बढ़ रहे हैं इसलिए हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते हैं।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 213 नए मरीज मिले हैं, वहीं 28 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

बुलेटिन के अनुसार, आज 497 मरीज पूरी तरह ठीक होकर कोरोना मुक्त हो गए, जबकि शुक्रवार को ठीक होने वालों की संख्या 504 थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 14,30,884 हो गई है और 1,123 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस घटकर 3,610 पर आ गए हैं। इसके साथ ही, अब तक कुल 14,02,474 मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल मृतकों का आंकड़ा 24,800 पर पहुंच गया है।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 71,513 टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 50,766 आरटीपीआर/ सीबीएनएएटी / ट्रूनैट टेस्ट और 20,747 रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल थे। दिल्ली में अब तक कुल 20,190,803 जांचें हुई हैं और प्रति 10 लाख लोगों पर 10,62,673 टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही अब यहां कंटेनमेंट जोन की संख्या भी घटकर 7,062 पर आ गई है।

