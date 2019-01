दिल्ली : पूर्व विधायक की फायरिंग में महिला घायल, फार्महाउस से 2 राइफल और 800 गोलियां बरामद

दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान एक महिला को गोली मारने के आरोपी जदयू के पूर्व विधायक राजू सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले की गहनता से जांच कर कर रही पुलिस ने दिल्ली के एक फार्महाउस से 2 राइफल और 800 राउंड गोलियां बरामद की हैं।

जानकारी के मुताबिक, दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी में सोमवार रात नए साल के जश्न के दौरान जदयू के पूर्व विधायक राजू सिंह ने गोली चला दी। गोली एक महिला के सिर में जाकर लगी, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस को दी शिकायत में महिला के पति ने पूर्व विधायक को आरोपी बनाया है।

