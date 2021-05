दिल्ली : ब्लैक फंगस के इलाज के लिए LNJP, GTB और राजीव गांधी अस्पताल में बनेंगे सेंटर

कोरोना संकट के बीच दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस (म्यूकरमाइकोसिस) के मामलों ने केजरीवाल सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों और विशेषज्ञ के साथ गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में तेजी से फैलती इस बीमारी पर काबू पाने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, बैठक में यह निर्णय लिए गए कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दिल्ली के एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पतालों में समर्पित उपचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रबंध किया जाएगा और बीमारी से बचाव के उपायों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। सरकार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है।

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में इस संक्रमण से उबर रहे लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। कई निजी और सरकारी अस्पतालों में इस बीमारी के मरीजों का इलाज चल रहा है।

Dedicated treatment centres for #BlackFungus will be set up in Delhi's LNJP, GTB and Rajiv Gandhi Hospitals: Delhi Chief Minister's Officer